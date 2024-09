Le dimensioni contano anche per il pane

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 24 settembre 2024) Se girate per panifici e avete un occhio attento vi sarete accorti che c’è stato negli ultimi anni un grande cambiamento sugli scaffali. Ci sono sempre più pani grandi, e sempre meno pani piccoli e pani di tradizione regionale. Perché mangiamo pani più grandi e abbiamo dimenticato i pani piccoli e lavorati? Rischiamo di perdere l’enorme diversità dei pani italiani? Ci siamo fossilizzati sui pani grandi per tanti motivi, proviamo a elencarli tutti, iniziando dalla storia recente. Ormai un decennio fa, era il 2013, uno chef che allora aveva due stelle Michelin e che proprio l’anno dopo arrivò alla terza, Niko Romito, fece un cambio epocale nel suo menu degustazione. Passò dalla fetta che proponeva nei cestini all’inserimento della pagnotta calda, intera, a metà del percorso del Ristorante Reale. Era a tutti gli effetti una portata del menu, non accompagnava altro ma era il piatto in sé.