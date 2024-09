Piene dei fiumi in Emilia Romagna | è ancora allerta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bologna, 23 settembre 2024 -dei: èmeteo gialla domani 24 settembre in, con criticità nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini dovute allo smaltimento delle acque esondate nei giorni scorsi. C’èpreoccupazione dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la regione causando alluvioni in diverse zone. Situazione che comunque va migliorando visto che l’arancione emanata per oggi perdeinelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, gialla nel resto della regione. "Nella giornata di martedì 24 settembre - si legge nel bollettino diramato dall'Arpae - non si prevedono fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'mento.