Grande Fratello entra un nuovo VIP | la reazione dei gieffini e la rivelazione di Signorini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 23 settembre 2024), Clayton Norcross arriva nella Casa in qualità di concorrente: ladegli inquilini, tra lunedì e giovedì hanno varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia i primi concorrenti. Questa sera a sorpresa ha fatto il suo ingresso il noto attore della soap opera “Beautiful”. Jessica in Superled è stata la prima inquilini ad accogliere Clayton Norcross rivelando che insieme a sua nonna non si è persa neanche una puntata. Alfonsodallo studio chiede a Jessica, senza troppi indizi: “Se io ti dico Big Bear, tu che cosa mi dici?”,“Non ci sono mai stata” ribatte la cantante incuriosita. Leggi anche, l’atteggiamento di Yulia crea scompiglio: le prime considerazione Ladegli inquilini in Casa L’attore da questa sera si unisce ufficialmente al cast ufficiale.