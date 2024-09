Dagli spogliatoi il commento di Gadda Il fallo non c’era però conta poco Abbiamo fatto una grande partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nonostante la sconfitta, è un Massimoche vede il bicchiere mezzo pieno per la sua Ancona: "La squadra hauna, soprattutto nel secondo tempo - dice -, non ricordo azioni pericolose del Chieti, noisempre spinto con lucidità e qualità. Purtroppo il calcio è anche questo, si perdono partite per colpa di episodi dubbi, ma è evidente che noi dobbiamo dare di più: esco molto tranquillo dall’incontro, i ragazzi mi hanno confermato di far parte di un gruppo molto competitivo". La squadra è uscita tra gli applausi del pubblico, segno di un entusiasmo ritrovato: "Mi dispiace per la gente - prosegue-, oggiun pubblico degno di categorie superiori, mi hannomolto piacere gli applausi ricevuti alla fine. Nel calcio capita anche di perdere immeritatamente, ma noi dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta".