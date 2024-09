Scholz vola in Asia Centrale per erigere un grande muro contro i migranti | così prova a frenare l’avanzata di AfD in Germania

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) La visita ufficiale che il cancelliere tedesco Olafha compiuto nei giorni scorsi inera attesa soprattutto per i possibili accordi che avrebbe potuto portare sul fronte energetico. O, in seconda battuta, per le eventuali novità rispetto al conflitto in Ucraina. Su quest’ultimo aspetto non sono mancate dichiarazioni roboanti – il presidente kazaco Kassym-Jomart Tokayev ha definito la Russia “invincibile” dal punto di vista militare – ma l’attenzione si è concentrata soprattutto su un’intesa siglata dal leader tedesco e quello uzbeco, Shavkat Mirziyoyev, a Samarcanda. Nella città il cui nome fa subito venire in mente l’incrocio di culture, popoli e tradizioni,e Uzbekistan hanno messo nero su bianco un patto bilaterale che riguarda la sfera migratoria.