Morta madre di Marco Mengoni | causa decesso e legame speciale

(Di domenica 22 settembre 2024) Un tragico lutto ha colpito il cantante: èladi. La notizia della scomparsa di Nadia Ferrari, aveva 60 anni, è stata diffusa nella serata di domenica 22 settembre 2024, lasciando sgomenti amici, fan e l'intera comunità di Ronciglione, città natale dell'artista. Proprio gli amici della pagina Facebook Ronciglione persono stati tra i primi a rendere pubblica la notizia, con un messaggio carico di dolore: "Una notizia che ci lascia sgomenti. Ci siamo salutati il 3 agosto durante il contest Guerriero del tuo. Il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza". Nadia Ferrari è stata una figura cruciale nella vita di, non solo comeamorevole ma anche come principale sostenitrice del suo percorso artistico. Il loroera profondo, fatto di supporto costante e affetto incondizionato.