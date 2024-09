Frostpunk 2 è un successo per la critica specializzata

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 21 settembre 2024)2, l’ultimo capitolo del franchise di sopravvivenza urbana e sociale di 11 bit studios, è ora disponibile su PC, mentre le versioni per console arriveranno il prossimo anno. Seguito dell’acclamato bestseller del 2018 di 11 bit studios,2 è stato accolto con altrettanto entusiasmo dai media, nonostante ancora una volta immerga i giocatori in un’apocalisse gelida. Durante lo sviluppo, l’obiettivo principale di2 è stato quello di essere un sequel degno di nota, che rimanesse fedele alle sue radici pur ampliando l’esperienza principale in modi nuovi ed entusiasmanti. È incoraggiante vedere che il gioco viene descritto come tutto ciò che i giocatori “potrebbero desiderare da un sequel” e come un “sequel che prende l’emozionante cuore di, la costruzione di città di sopravvivenza al freddo, e lo evolve in ogni modo”.