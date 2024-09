Cancello ed Arnone | costituito il comitato no bioimpianti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 21 settembre 2024)ed(Raffaele Raimondo). Martedì 17 settembre si è svolta una riunione del Consiglio comunale durante la quale si è discusso di un argomento molto importante che riguarda “l’impianto di bio metano da reflui zootecnici e scarti agricoli da realizzarsi aedsulla strada provinciale 18” (ben conosciuta come Via Santa Maria a Cùbito, nel tratto che va dal Comune cancellese a Villa Literno). “Io, la consigliera Gelvi e il consigliere Bovenzi – dice il 1° Gr dell’E.I. Francesco De Blasio, rappresentante di minoranza nell’assise cittadina – abbiamo espresso la totale opposizione alla realizzazione di questo impianto, esponendo dubbi sulla motivazione di interesse pubblico descritta sulla delibera di Giunta comunale nr 83 del 1° agosto 2024, informando che questi impianti non sono l’unica soluzione al problema dello smaltimento dei reflui zootecnici.