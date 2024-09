Boxe Anthony Joshua vs Daniel Dubois oggi in tv | programma orario e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Stasera, sabato 21 agosto,sfideràin una grande serata di pesi massimi a Wembley con in palio il titolo mondiale IBF. L’evento, noto come “Riyadh Season – Wembley Stadium Edition”, inizierà con l’undercard alle 16.30 e sarà trasmesso su Dazn in pay-per-view in tutto il mondo. Il commento tecnico italiano sarà affidato alla voce di Nicolò Pavesi e Alessandro Duran. Per il main event bisognerà però aspettare: il ring-walk dovrebbe avere luogo intorno alle 22:45,italiano. Dopo la comodissima vittoria su Francis Ngannou,torna a fare sul serio e torna a farlo in uno stadio che gli evoca bei ricordi: a Wembley superò Wladimir Klitschko in quello che fu il match più importante della sua carriera. Dopo aver perso con un altro ucraino, Oleksandr Usyk,ha vinto quattro incontri su quattro.