Il dissing tra Tony Effe e Fedez | quanto c’entra la musica?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 20 settembre 2024) Seguendo la lunga tradizione delle faide del rap americano, iltraha acceso la scenale italiana. Ma stanno davvero parlando solo di? La rivalità tracontinua. Non solo ha infiammato i social media, ma ha anche influenzato la loro reputazionele, portando alla creazione di alcuni brani, forse, tra i più potenti nel loro repertorio. Ma questa faida ha davvero il potere di risvegliare la creatività di due artisti o lo stanno facendo credere (bene)? Nel mentre, è innegabile che una nuova parola è sulla bocca, o meglio, sugli schermi di tutti:.E i protagonisti attuali di questa scoperta linguistica, non a caso, sono esperti parolieri in funzione della loro professione:che hanno decisamente catturato l’attenzione del pubblico, combinando rivalità personale e creativitàle.