Fusione sospetta AEB-A2A il Comune di Seregno sarà parte civile nel processo che ha il sindaco Rossi fra gli imputati

Per lafra AEB e A2A resta a Monza ile ammesse tutte le costituzioni dichieste dai Comuni brianzoli soci della multiutility brianzola, compreso ildi, il cuiAlbertoè coimputato per turbativa d'asta. Respinta invece la costituzione didell'ex consigliere comunale seregnese Tiziano Mariani, uno dei primi a puntare il dito contro l'aggregazione, realizzata, per la Procura monzese, "al solo fine di favorire la società A2A" con un danno complessivo per AEB "non inferiore a 60 milioni di euro" e con "l'omessa valorizzazione di un premio di maggioranza a favore di AEB non inferiore a 5,7 milioni di euro" e amministrativamente bocciata fino in Cassazione perché occorreva una gara pubblica per la selezione del socio privato ad opera di un'azienda a controllo pubblico.