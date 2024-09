Come l’estrema destra tedesca si è presa l’elettorato giovanile con TikTok

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Di Leonardo Bianchi Dopo L’amour toujours, un’altra celebre canzone del dj italiano Gigi D’Agostini è diventata – suo malgrado – un inno del: si tratta di Bla Bla Bla, uscita nel 1999. Nelle ultime settimane, infatti, è circolato moltissimo un remix (originariamente pubblicato su YouTube) con il ritornello storpiato a supporto del partito Alternative für Deutschland, che recita così: «AfD Deutschland braucht die AfD. Nur die AfD», ossia «La Germania ha bisogno di AfD, solo di AfD». Su, in particolare, è partito un trend virale a cui hanno partecipato decine di utenti – in larga parte giovani donne – che consiste nel ballare sopra le note del brano. Alcuni di questi video hanno raggiunto decine di migliaia di like e centinaia di migliaia di visualizzazioni.