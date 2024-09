Borsa | tonfo Mercedes a Francoforte trascina settore auto Stellantis -27%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024)Benz lancia l’allarme sui numeri del 2024 e innesca un’ondata di vendite su tutto il comparto dellee anche suldel lusso in generale. Così i titoli della casa di Stoccarda cedono l’8%, mentre quelle della concorrente Bmw vanno giù del 4% e quelle di Volkswagen del 3%. Segnano il passo anche le Renault (-2,3%) e le(-2,7%). Quest’ultime hanno perso il 50% del proprio valore dai massimi di fine marzo toccati in area 27 euro. Il costruttore tedesco didi alto di gamma ha rivisto al ribasso gli obiettivi di margine per fine anno. E’ la seconda volta che succede nel corso del 2024. Nel dettaglio il margine operativo è adesso visto tra il 7,5 e l’8,5% anziché tra il 10 e l’11%, come indicato in occasione della diffusione dei numeri del secondo trimestre, quando era stato annunciato il primo taglio delle stime.