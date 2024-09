Valmusone e Riviera Intrappolati in auto salvi sui gommoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un incubo, una storia che si ripete. L’Osimano è di nuovo allagato. Non c’è tempo per disperarsi. Armati di ramazze i cittadini si sono messi a "spalare" l’ondata di acqua e fango entrata nelle loro case, nei loro garage e negozi. A Osimo Stazione dalle 10 la Statale 16 era completamente allagata, conin transito e parcheggiate sommerse. Tanta la terra scesa dalle scarpate in alcune strade di campagna tra cui via Sbrozzola, chiusa per allagamento della prima rotatoria in direzione Ancona a causa del dilavamento del fosso di scolo a bordo strada. Martedì sera un grosso albero è crollato dalla pertinenza di Villa Barbalarga sulla carreggiata stradale di via Guasino. Per fortuna non c’eranoin transito o passanti a piedi ma una Mercedes parcheggiata è rimasta schiacciata dal grosso albero.