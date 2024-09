Tony Effe è sessista polemiche in Regione Friuli Venezia Giulia Frankie hi-nrg mc | Ragazze rimettete questi gentiluomini della rima in riga

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 19 settembre 2024) Continuano lesulla partecipazione al Tomorrow Today Festival di Trieste del rapper, che ora sta spopolando sui social per il suo dissing con Fedez. L’eventopassata domenica, dedicato ai giovani e contro la violenza di genere, era patrocinato anche dalla. A essere al centroone non è stata tanto la sua performance sul palco, quanto le accuse – iniziate psua esibizione – di sessismo. Accuse che sorgevano, e tutt’ora sorgono, dai testi che lo stesso rapper canta e con i quali è diventato famosissimo. E ora il dibattito si è spostato in Consiglio regionale. I testi sessisti, contrari allo scopo dell’evento A sollevare il tema con un’interrogazione è stata la consiglieraMassolinolista Patto per l’Autonomia-Civica Fvg.