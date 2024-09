Pronto il regolamento sui dehor | Puniti i locali troppo rumorosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), si cambia. Arriva il nuovoche stabilirà come e dove farli. Questa sera la giunta porterà ilin consiglio comunale per l’approvazione. E "la bozza che è stata condivisa con le categorie – dice il presidente di Confcommercio, Alfredo Rastelli – ci trova sostanzialmente d’accordo. Speriamo di non trovare sorprese durante il voto in consiglio comunale. Sono state recepite alcune indicazioni che avevamo presentato. Unico elemento su cui abbiamo espresso riserve è il fatto che sia consentito realizzare i, anche se con un numero di tavoli limitato anche alle attività artigianali del settore alimentare". Che significa consentire gli spazi a gastronomie, piadinerie, pizzerie al taglio, per fare alcuni esempi.