Thelma recensione | June Squibb magnifica 94enne protagonista di una commedia dolceamara

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La nostradidi Josh Margolin,conuna splendida: una riflessione piena di risate e con qualche lacrima sulla capacità di essere resilienti, senza farsi abbattere dalle difficoltà della vita Quella diè una storia realizzativa e produttiva che parte dal desiderio del regista Josh Margolin (qui al suo debutto in un lungometraggio) di omaggiare la propria nonna di 104 anni,per l’appunto, raccontando la storia di una truffa da lei quasi subita. Un episodio che l’avrebbe traumatizzata, nonostante sia riuscita a non cadere vittima della trappola appena in tempo, ma che Margolin stesso ha raccontato come l’ennesimo atto di resilienza di una vita straordinaria.