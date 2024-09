Quando gareggia Luna Rossa nelle semifinali 8 e 9 contro American Magic | data orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ultima giornata diin Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup. Con Ineos Britannia che ha archiviato la pratica battendo 5-2 Alinghi, èa cercare il pass per l’ultimo atto. Gli italiani sono avanti 4-3 e hanno già sprecato tre match point. Nella giornata di giovedì 19 settembre sono in programma le ultime due sfide della serie. Abasta una vittoria, ma bisogna lasciarsi alle spalle le difficoltà dei giorni scorsi. Si parte alle 14:10, mentre alle 14:46 (meteo permettendo) avrà luogo la seconda (eventuale) regata. Potrete seguire la giornata di gare a Barcellona in diretta tv in chiaro su Italia Uno e su Sky Sport America’s Cup, oltre che insu Mediaset Infinity, il sito di SportMediaset, NOW, Sky Go e il canale Youtube dell’America’s Cup.