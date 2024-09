Montecitorio question time con Salvini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 18 settembre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, risponderà a interrogazioni sul rispetto del cronoprogramma previsto per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi-Nodo di Genova, alla luce della rilevazione di gas in uno dei cantieri (Bruzzone – Lega); sulle ipotesi di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato (Barbagallo – PD-IDP); sull’operato del ministro alla luce dei comportamenti e delle iniziative intraprese all’epoca della vicenda della nave della Ong Open arms (Faraone – IV-C-RE). L'articoloconL'Opinionista.