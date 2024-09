GUIDA TV 18 SETTEMBRE 2024 | SIMON COLEMAN I FRATELLI CORSARO PSG-GIRONA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:20 1°Tv Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:00 The Good Doctor 1°Tv Storie di Donne al Bivio Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’Ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:25 01:00 Fuori dal Coro Whiskey Cavalier Doc. Serie Tv Canale 5 21:40 00:00 I1°Tv X-Style Serie Tv Lifestyle Italia 1 21:30 00:00 FBI: Most Wanted 1°Tv Attacco al Potere Serie Tv Film La7 21:15 01:00 Vittorio Sgarbi racconta Michelangelo TgLa7 Doc.