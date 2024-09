Breton e la partita a scacchi dell’Eliseo raccontata da Darnis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sì, è vero: è stato uno strappo. Le dimissioni di Thierryda commissario europeo, con tanto di polemiche contro la presidente della Commissione Ursula von der Leyen non sono state propriamente un passaggio indolore. Ma siamo certi che, dietro questa mossa apparentemente avventata – la Francia incassa comunque un dividendo importante, con il macronianissimo Stéphane Séjourné a cui è stata attribuita la vicepresidenza esecutiva e le deleghe alla prosperità e strategia industriale – non ci sia una volontà ben precisa? “Potrebbe trattarsi di una mossa, quasi come fosse una, per aprire una prospettiva politica interna pere per assicurare un uomo fedelissimo del presidente nella governance di Bruxelles”. Lo dice a Formiche.