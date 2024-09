Vince 2 milioni al Gratta e Vinci e non divide la vincita con gli amici | arriva la sentenza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024) Si chiude a distanza di 3 anni la vicenda che ha visto coinvolti tre ormai ex, la cuizia è stata spezzata a causa del. I 3vinsero infatti 2di euro, ma alla fine solo uno intascò lata lasciando a bocca asciutta gli altri due. Protagonista di questa vicenda è un piastrellista brasiliano 43enne, in Italia ormai da 6 anni, dove ha messo radice con la moglie e la figlia. La sua incredibile vicenda risale al 2021, quando nel giro di 20 giorni ottenne due clamorosete al: una da 800.000 euro a Modena e la seconda da 2di euro a Garda, come riportato dal Corriere della Sera. Ildella discordia Ma come sono andate realmente le cose? Come riferito dai due, insieme al 43enne avrebbero acquistato uncon la promessa dire l’eventualeta.