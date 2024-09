Per non dimenticare Maiali uccisi un anno fa Sit-in davanti alla Regione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Un presidio di commemorazione e protestaal palazzo dellaLombardia da cui unfa era partito l’ordine di uccidere Spino, Pumba, Dorothy, Carolina, Bartolomeo, Crusca, Crosta, Mercoledì e Ursula, suini ospiti del rifugio Cuori liberi di Sairano, una frazione di Zinasco. "Giù le mani dai santuari" si terrà dalle 10,30 di venerdì, a undall’irruzione della polizia e i veterinari Ats per abbattere animali sani, ma venuti a contatto con altrimorti per il virus della peste suina. "A distanza di unstrage, e dmanifestazione di protesta che il 7 ottobre 2023 ha portato per le strade di Milano oltre 10mila persone da tutta Italia, niente è cambiato - ha detto Sara D’Angelo, portavoce della Rete dei Santuari -.