L’euforia di Udine in vetta alla Serie A la tristezza di Roma Samp ed Everton Baroni e Cutrone a testa alta – Clic e flop la rubrica

(Di martedì 17 settembre 2024)in cimaA, l’dei Beatles a zero punti in Premier:anddella nuova puntata dedicata a calcio italiano ed internazionale.SEFacile, come un rigore calciato a porta vuota: l’se vince a Parma 3-2 dopo essersi ritrovata sotto di due gol e si isola inclassifica. Alzi la mano chi avrebbe immaginato tutto questo: nessuno osa. Dieci punti, più 3 nella differenza reti, i tifosi che cantano “la capolista se ne va”. L’ultima volta diin cimaA risale a 13 anni fa: c’era Francesco Guidolin al comando. Ora c’è Kosta Runjaic, ex Legia Varsavia, carta d’identità da giramondo: è nato a Vienna, ha il passaporto tedesco e le origini sono jugoslave. Se continua così, riceverà anche la cittadinanza italiana, anzi friulana. Restare insarà dura, ma finché dura, come dicono a, sarà uno spasso.