Kvara gol da record dopo 23 passaggi | la Grande Bellezza è tornata | VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 17 settembre 2024) Dieci giocatori coinvolti in un’azione spettacolare di 59 secondi per il secondo gol del Napoli contro il Cagliari. Il secondo gol del Napoli di Antonio Conte contro il Cagliari è destinato a entrare nella storia. Khvichatskhelia ha segnato al 65?una serie di ben 23consecutivi, con dieci giocatori coinvolti. Napoli, 23e gol Solo Rrahmani non ha partecipato all’azione, ma la costruzione del gol è stata un vero manifesto del “ConteBall“: possesso palla prolungato, controllo e spettacolo. Il tutto in soli 59 secondi. L’azione si è sviluppata con una brillante rotazione della palla che ha iniziato da Lobotka e coinvolto Politano, Lukaku, Anguissa, Spinazzola, e Di Lorenzo, per poi concludersi con ilo chiave del capitano verso Lukaku, che ha servito perfettamentetskhelia per il 2-0.