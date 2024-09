Riscatto Iling-Junior Una magia cancella un’estate da incubo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) E’ entrato con la voglia di spaccare il mondo, finte, dribbling, uno contro uno, ossigeno puro per un Bologna fino a quel momento privo di idee e di mordente. Alla fine è stato premiato, con una perla di quelle che non si vedono così spesso: da destra col sinistro a giro nell’angolino, Audero incenerito e Como riacciuffato in extremis. Non male come biglietto da visita per i suoi nuovi tifosi e per quella Serie A persa per qualche mese, e poi ritrovata in rossoblù. Si, perché sull’estate di, fresco e decisivo debuttante due giorni fa al Sinigaglia, si sarebbe potuto scrivere anche un film. A luglio il suo trasferimento dalla Juve all’Aston Villa, per una cifra attorno ai 14 milioni di euro più bonus, all’interno dell’operazione che ha portato in bianconero il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. E fin qui, tutto nella norma.