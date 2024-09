Foggia Brambilla già in discussione? La risposta del tecnico rossonero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si chiude oggi la quarta giornata di Serie C. Occhi puntati nel Girone C sulla sfida tra Latina ein programma alle 20.30. Dopo un avvio con un pareggio, una vittoria e, soprattutto, un pesante ko casalingo l’allenatore delMassimosembra essere già sotto esame. “Un allenatore è sotto esame tutto l’anno e tutti i giorni. Però per quanto mi riguarda io son sereno e son tranquillo. So quale è il mio lavoro – ha dichiarato il– So dove devo incidere, so quello che devo fare quindi lo sto facendo, sto mettendo tutte le energie mie e del mio staff per cercare di migliorare e di far crescere la squadra. Poi quello che viene scritto, quello che sentiteio mi devo estraniare da tutto perché devo pensare solo a quello che è il mio lavoro per il bene della squadra”. L'articologià in? LadelCalcioWeb.