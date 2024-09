Annamaria Bernardini De Pace e Palombelli | polemiche e giustizia a Forum

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il programmaè spesso stato al centro di, in particolare per alcune dichiarazioni controverse fatte da Barbara. Una delle più discusse risale al momento in cui la conduttrice si interrogò sul femminicidio, chiedendosi se, in alcuni casi, le donne uccise non avessero, in qualche modo, istigato i loro assassini. Questa affermazione suscitò indignazione, portando molti a domandarsi quale fosse il confine tra libertà di espressione e responsabilità in televisione. A tal riguardo, l'avvocatoDe, che ha recentemente preso il ruolo di giudice a, ha offerto una riflessione equilibrata: "Lesono una diretta conseguenza dell'importanza e della visibilità del programma". Inoltre ha sottolineato che la violenza, sia fisica che verbale, è sempre inaccettabile.