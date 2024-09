Processo Open Arms per Salvini la Procura chiede 6 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) Seidiper il vicepremier Matteo, per aver impedito, nel 2019, lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti soccorsi dalla nave della ong spagnola. La richiesta delladi Palermo è giunta nel tardo pomeriggio di sabato 14 settembre. “Il diniego dell’allora ministroè stato in spregio delle regole e non per proseguire in un disegno governativo” ha sottolineato latrice aggiunta Marza Sabella, che ha rimarcato come il “no” diabbia “leso la libertà di ognuna delle 147 persone e non c’era ragione. In questonon ci sono state le persone offese, la maggior parte di loro è irreperibile, ma non perché siano clandestine o criminali. Leggeremo a uno a uno i nomi di queste persone per ricordarle”.