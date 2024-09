Il dramma infinito Precipita dal cestello È il terzo morto in una settimana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) È caduto da un’altezza di otto metri ed è. Sembra incredibile, ma è successo di nuovo. Un altro infortunio mortale: ilin unain provincia di Brescia. Una strage. L’ultima vittima è Riccardo Gozzi, 49 anni - domani ne avrebbe compiuti 50 - di Niardo, Valcamonica. L’uomo, dipendente con un ruolo dirigenziale alla “Damioli costruire in acciaio“ di Darfo, a quanto si è appreso ieri alle nove stava facendo manutenzione al sottotetto di un capannone della ditta di via Cavallera, nella zona industriale del paese. Era in piedi in unsollevato da un braccio elevatore quando, per ragioni da appurare, è caduto all’esterno. Non ha avuto scampo. I primi a prestare soccorso sono stati i colleghi, la cui attenzione è stata attirata dal tonfo sordo rimbombato nel grande spazio. Gozzi era esanime a terra.