Cagliari-Napoli Politano suona la carica | ‘Oggi abbiamo un solo obiettivo'

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) Matteoparla dell’importanza della sfida contro il. Ilvuole la terza vittoria consecutiva. Nel pre-partita di, l’esterno destro azzurro Matteoha parlato ai microfoni di Sky Sport, rivelando l’importanza della sfida e ciò che la squadra deve fare per migliorare la sua fase offensiva.su: “Serve più precisione sotto porta” Finora, Matteoha tirato molto in porta, ma non è ancora riuscito a segnare. Durante l’intervista ha evidenziato come la precisione sotto porta sia fondamentale per lui e per tutta la squadra:“Serve più precisione sotto porta, e oggi sarà essenziale riuscire a trovare il gol. È una questione che riguarda nonme, ma tutti. Dobbiamo essere più efficaci nelle conclusioni.