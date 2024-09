Wta Monastir 2024 Bronzetti supera Ruzic e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lucianon sbaglia contro Antoniaindel Wta di. Una vittoria arrivata per 6-2 6-1: nel primo set, l’azzurra passa in vantaggio nel terzo game subendo però l’immediato contro break. Ma il gioco diè solido e infatti arrivano quattro game consecutivi per chiudere il primo parziale senza concedere più palle break. Il secondo set si apre con il break a zero per, che poi riesce a lottare e a confermare il vantaggio in un secondo game terminato ai vantaggi. L’ultimo sussulto diarriva nel sesto gioco con una palla break annullata dalla tennista italiana, che tiene il servizio e poi chiude con un altro break nel turno successivo. Inaffronterà Sramkova, che ha avuto la meglio su Sorribes Tormo in tre set.