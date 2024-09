Smaltiscono idrocarburi e oli nel fiume | denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Invece che chiamare l’autobotte per lo smaltimento, gettavanoe oli esausti della loro officina neltramite degli scarichi nascosti tra la vegetazione. Ma i carabinieri forestali li hanno scoperti,e rischiano l’arresto e una sanzione per 52mila euro euro. Gli stessi forestali hanno pure scoperto un prelievo abusivo di acque da parte di una centrale idroelettrica sempre sulSentino. Con l’emergenza idrica, i carabinieri forestali del gruppo di Ancona hanno intensificato le attività di controllo e contrasto agli inquinamenti e al depauperamento degli ecosistemi fluviali. Eseguiti 27 controlli e contestati 6 illeciti amministrativi più una denuncia a carico di due imprenditori accusati di aver scaricatoe olii nel Sentino. Quest’ultimo sversamento è stato scoperto dai forestali di Sassoferrato, in collaborazione con l’Arpam.