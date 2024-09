Omicidio di Denis Bergamini L’attesa della sorella Donata | | Sarà un compleanno diverso Non sia un delitto impunito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Lo sento come unquest’anno. Non può restare un. Tutti coloro che a vario titolo sono stati coinvolti nella morte di mio fratello devono pagare". La voce è tranquilla per quanto sia possibile esserlo, quando stai contando i giorni che ti separano da una sentenza attesa per 35 anni. Da quella Giustizia così a lungo rincorsa e che è costata sacrifici di ogni tipo. A parlare èdi, il calciatore argentano ucciso il 18 novembre del 1989 in provincia di Cosenza, a Roseto Capo Spulico. La sentenza attesa è quella nei confronti di Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore argentano, a processo per concorso inpremeditato. Lei è l’unica imputata individuata, manca ancora chi ’era in concorso con lei’.