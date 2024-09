Lazza esce Zeri in più Locura feat Laura Pausini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA – Lo hanno annunciato in condivisione sui social, e un primissimo assaggio sonoro è arrivato dall’installazione in Piazza XXV Aprile a Milano: a una settimana esatta dall’uscita dipubblica oggi per Island Records “in più ()”. Apripista dell’album, con la sua intro melodica ispirata al brano spagnolo ‘Una’ di José Luis Perales, “in più ()” spariglia tutti i pronostici per portare l’asticella ancora più in alto nella scala della sperimentazione: non il classico pezzo pop, ma un banger dalle batterie essenzialmente trap, che arriva dritto come un treno, e dove la voce della regina della musica italiana nel mondo si svela in una veste totalmente inedita, per spingersi in un territorio introspettivo profondo e complesso.