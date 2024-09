Friuli Doc dalla storia friulano ai segreti del frico 

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ricca la domenica diDoc targata ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana. UNA SPLENDIDA FAVELLA – Il primo appuntamento in calendario è quello in programma alle 11.30, nella corte di palazzo Morpurgo. Qui, l’Agenzia proporrà “Una splendida favella – L’avventurosadella lingua friulana e della sua letteratura”: sessanta minuti per ricostruire oltre un millennio didella lingua friulana, grazie agli interventi di Flavio Santi (docente all’Università dell’Insubria, di origini friulane) e William Cisilino (direttore dell’ARLeF). Santi e Cisilino ripercorreranno, con accuratezza e ironia, i fatti che hanno portato alla nascita dele alla sua affermazione come lingua.