Ex concorrente del Grande Fratello torna in tv dopo essere sparito per due anni | ecco chi è e dove lo vedremo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un exdelin televisioneduedi stop: di chi stiamo parlando? E cosa ha fatto tutto questo tempo lontano dal piccolo schermo? A esser pronto per un comeback è Antonino Spinalbese,dai radarla sua partecipazione alVip. Il ragazzo, come sappiamo, è noto per esser stato uno dei fidanzati di Belen Rodriguez, nonché il padre della sua secondogenita, Luna Marì. Il parrucchiere spezzino ha fatto parte del cast del reality di Signorini nell’edizione in cui ha trionfato Nikita Pelizon. Con quest’ultima, inoltre, Antonino ha avuto diversi diverbi durante il percorso all’interno della casa di Cinecittà. L’exdel programma, comunque, aveva raccontato che – finita l’esperienza nel loft – sarebbeto alla sua vita, riprendendo la sua normale professione di haristylist.