Elezioni il Comune di Lugo cerca scrutatori di seggi

(Di venerdì 13 settembre 2024) A partire da lunedì 16 settembre sarà possibile presentare domanda all’ufficio elettorale deldiper comunicare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatore dio elettorale per leregionali che si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. La domanda può essere presentata da tutti coloro che sono già iscritti all’albo degli; la commissione elettorale comunale intende riconoscere la precedenza a coloro che si trovino nella condizione di disoccupati, in mobilità, cassintegrati, esodati e studenti. La comunicazione della disponibilità va inoltrata all’ufficio elettorale entro sabato 12 ottobre. Per informazioni consultare il sito www..ra.it/Novita/Notizie/-Regionali-2024-Avviso-per-gli-#page-content, oppure 0545 299441, anagrafe@.ra.it.