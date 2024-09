Università telematiche | più scelte al Sud 36% iscritti in Scienze della Formazione metà studenti di Scienze Motorie optano per l’online

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 12 settembre 2024) Oltre 1 studente su 10 che sceglie un percorso formativo online: stando agli ultimi dati disponibili (aa. 2022/23) lehanno registrato oltre 251.000. Il numero è quintuplicato in 10 anni, salendo dal 2,6% al 13,1% del totale degli universitari in Italia, dimostrando come stia cambiando il paradigma verso l’istruzione a distanza. Di pari passo, è più che raddoppiata l’offerta formativa, con i corsi di studio passati dai 70 del 2011 ai 250 del 2024. L'articolo: piùal Sud, 36%indiper