Tuttosport – Torino c’è un record dietro l’angolo per Vanoli

Un primato da difendere. Già, nessuno si sarebbe aspettato una situazione simile prima della sfida contro il Lecce di domenica. Il Toro si ritrova l'onere di proteggere una classifica finora bellissima, figlia di tre giornate quasi perfette: il pareggio col Milan (proprio a San Siro è mancata, per un pelo, la ciliegina sulla torta), poi le vittorie contro Atalanta e Venezia. E adesso l'esame contro i pugliesi: difficile, perché molto spesso il Toro nella passata stagione ha steccato gli appuntamenti contro le piccole, ma le prospettive per proseguire l'ottimo lavoro svolto finora ci sono tutte. Poi, ci sono i numeri. Il primo posto dopo quattro giornate, in questo senso, sarebbe un fatto storico, visto che manca addirittura dalla stagione 1993-94.