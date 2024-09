Steam festeggia il suo compleanno scontando Steam Deck!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024)compie gli anni! Perre questa grande ricorrenza, Valve ha deciso di scontare entrambe le versioni didel proprio catalogo da oggi, 12 settembre, fino al 26 settembre.LCD 64 GB avrà uno sconto del 15%, mentreLCD 512 GB sarà scontata addirittura al 25%! Per ulteriori informazioni, o scegliere il vostro prossimo gioco per, vi rimandiamo alla pagina ufficiale, mentre noi non possiamo far altro che fare i nostri migliori auguri a tutto il team di! L'articoloil suo! proviene da NerdPool.