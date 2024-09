Milan Boban pungente | Ibrahimovic che ruolo ha? Spero lui lo abbia capito E su Fonseca…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Ho fatto tanti compromessi nella mia vita, di qualcuno me ne vergogno anche. Ma di fronte all’usurpazione e e alla pura politica di chi per difendere un proprio interesse infanga tutto il calcio e le sue istituzioni, non era possibile continuare. Una decisione inevitabile, anche se sofferta. Da anni vediamo imperversare nel sistema la tecnocrazia, gente che pensa di essere più importante del gioco, dei calciatori, degli allenatori, delle istituzioni stesse. Non ho più sentito Ceferin, mi dispiace come è finito il nostro rapporto“. Sono le parole rilasciate da Zvonimira “La Gazzetta dello Sport”, in merito all’addio all’UEFA. L’ex calciatore, sempre schietto e diretto, ha commentato il nuovo format della Champions League: “anche se è nato per avere introiti, fregandosene di calciatori e calendario, mi piace e credo divertirà tanto.