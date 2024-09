La tragedia di Perugia | i genitori la puniscono 13enne si suicida gettandosi dal balcone

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) La città di, già scossa dallafamigliare di due giorni fa, è stata colpita da un altro dramma che ha lasciato tutti sgomenti. Nella mattina di mercoledì 11 settembre, una ragazzina di soli 13 anni si è tolta la vitadaldi casa, dove viveva con i. Un gesto disperato che ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi su cosa possa aver portato una giovanissima a compiere un atto così drammatico. Quella mattina doveva essere il suo primo giorno di scuola in terza media, ma si è trasformato nell’inizio di un incubo per la sua famiglia. Quando isi sono alzati intorno alle 7, non hanno trovato la figlia nel suo letto. La finestra aperta della sua camera ha subito fatto scattare l’allarme. Affacciandosi, hanno fatto la terribile scoperta: il corpo della loro figlia giaceva sulla strada, privo di vita.