Il maggiore Brasi al comando della Compagnia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nuovo comandante dei carabinieridi Lodi da ieri mattina quando si è insediato ilDaniele, 49 anni (a destra nella foto con il colonnello Alberto Cicognani), comasco di origine, proveniente daldi San Donà di Piave nel quale era operativo dal settembre del 2019. La sua carriera inizia come ausiliario nel 1996 fino alla promozione da maresciallo. Dal 2003 è stato operativo presso il Nucleo Operativo e Radiomobiledi Novara mentre per sei anni è stato Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco. Dopo altri incarichi come comandante del Nucleo Investigativo delprovinciale di Monza fino all’agosto 2013, poi l’approdo a Seregno con il grado di Tenente, è giunto, con il grado di capitano, a San Donà di Piave dove, pochi mesi fa, è stato promosso