Temporali neve e temperature in picchiata | in Lombardia irrompe l’autunno Le previsioni meteo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 settembre 2024 – Anche se per il calendario siamo ancora in estate, sta per arrivare un anticipo d'autunno con il calo delleanche di 15°C, pioggia, vento e anche. Ma quando avverrà il cambiamento? È questione di ore. Vediamo tutto più nel dettaglio. Ultimi scampoli di estate I primiinArriva laIl ritorno del sole La mappa dellaUltimi scampoli di estate Nelle prossime ore ancora sole e cielo azzurro a Milano e inconintorno ai 25°-27° gradi. Più caldo al centro sud, dove si toccheranno i 32°C in Sicilia, 31 in Puglia ma anche 30°C in Emilia Romagna (Forlì) ed Umbria (Terni), 29°C a Ferrara, Firenze, Napoli, Roma e Pesaro.