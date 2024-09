UFC Dana White | McGregor tornerà a combattere ad inizio 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Conordovrebbe tornare aad. Lo ha detto il presidente della UFC,in un’intervista al New York Post, soffermandosi sul lento recupero del campione irlandese dopo il gravissimo infortunio rimediato nell’estate 2021 nel primo round del match con Dustin Poirier. “Conor combatterà il prossimo anno, all’del. Si è riposato tanto e ha fame. Vedremo quando combatterà di nuovo. Ma quello che è certo è che stiamo parlando di una delle grandi star di questo sport. Ha contribuito a promuovere l’UFC, sia in Europa che nel resto del mondo. È stato un ottimo partner per noi”, ha aggiunto. In origineavrebbe dovuto affrontare Michael Chandler nel giugno 2024, ma un nuovo infortunio costrinse l’irlandese a cambiare i suoi piani.