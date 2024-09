Niente accordo a Bruxelles slitta il via libera alla squadra di Ursula

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 settembre 2024) In un’inattesa mossa che ha colto di sorpresa gli osservatori politici di, la Presidente della Commissione europeavon der Leyen ha posticipato l’annuncio della composizione del suo nuovo esecutivo. La decisione, comunicata in via ufficiosa, ha generato un fermento di speculazioni nei corridoi delle istituzioni europee, sollevando interrogativi sulle dinamiche interne che stanno plasmando il futuro assetto dell’organo esecutivo dell’Unione. Il rinvio, inizialmente previsto per oggi, è stato ufficializzato attraverso lo spostamento dell’incontro tra von der Leyen e i leader dei gruppi politici del Parlamento europeo a martedì 17 settembre. Questomento, apparentemente motivato da ragioni procedurali legatenomina del commissario sloveno, cela in realtà una complessa rete di negoziazioni e bilanciamenti politici.