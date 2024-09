Morto Earl Jonesla voce di Dart Fener

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 10 settembre 2024) 0.19 JamesJones, la cui profondabaritonale è risuonata in film da Guerre Stellari a Il Re Leone èa 93 anni.Lo ha annunciato un portasenza precisare la causa del decesso. In una carriera di 7 decenni, Jones aveva datoa iconici personaggi come il cattivissimo(Vader nella versione originale) della serie di George Lucas e il leone Mufasa nel classico della Disney. Contemporaneo di Sidney Poitier e Harry Belafonte, aveva vinto due Tony, due Emmy e un Oscar alla carriera.