La differenza di età tra uomo e donna non deve essere un tabù

(Di martedì 10 settembre 2024) Valentina Ferragni parla di moda e differenze di età alla Mostra del Cinema di Venezia Alla Mostra del Cinema di Venezia, il red carpet ha brillato per Babygirl, un film con Nicole Kidman nel ruolo di una manager che si lega sentimentalmente a uno stagista significativamente più giovane. Tra i partecipanti c’era Valentina Ferragni, Un’influencer di 31 anni con 4,5 milioni di follower su Instagram. Ferragni, che ha brillato sul red carpet con un abito personalizzato disegnato con Marciano by Guess, si è unita a noi per parlare di moda e della sua esperienza all’evento. Riflessioni personali su età e giudizio Ferragni ha rivelato un legame personale con il tema del film, condividendo le sue esperienze con i giudizi legati all’età. “Ho visto alcuni parallelismi”, ha spiegato. Ferragni ha una relazione con Matteo Neapolitan, che ha nove anni meno di lei.