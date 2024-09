Il cast di ‘Emily in Paris 4’ | I nuovi episodi in Vespa come in ‘Vacanze Romane'

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – Emily lascia Parigi e va a Roma. Nella seconda parte della quarta stagione diin', dal 12 settembre su Netflix, la 'ragazza di Chicago' si concede un'avventura amorosa nella Capitale in sella ad una, guidata da Marcello (interpretato da Eugenio Franceschini). "Ci siamo ispirati a' (l'iconico film con Audrey Hepburn e Gregory Peck, ndr)", dichiara Darren Star, già creatore di 'Beverly Hills 90210' e 'Sex and the city'. "Roma è la seconda città romantica del mondo che tutti desiderano visitare e conoscere", aggiunge. Gli fa eco l'interprete di Emily, Lily Collins: "E' una città romanticissima, la conoscevo ma non mi ero mai trattenuta così a lungo. Girare qui è stato magico", ricorda l'attrice, che della 'città eterna' ha apprezzato "la cultura, le persone e il cibo, tutto stupendo".